900 persone per “E…state con noi” a San Felice sul Panaro

Sono state circa 900 le persone che a San Felice sul Panaro hanno assistito agli spettacoli serali, in piazza della Rocca, nell’ambito della manifestazione “E…state con noi” che si è svolta dal 15 luglio al 25 agosto. Sette film, dei quali tre per bambini e gli altri per un pubblico più adulto, due presentazioni di libri, un concerto, un originale spettacolo di contorsionismo musicale: una formula varia che ha evidentemente incontrato il gusto dei sanfeliciani. Tutti gli spettacoli erano a ingresso libero.

A organizzare l’“E…state con noi” è stato il Comune di San Felice sul Panaro con la collaborazione delle associazioni “Le botteghe di San Felice”, “La dodicesima luna”, “Tipì – Teatro partecipato”, “Artinsieme”, “Piazza del Mercato”, della libreria “Tra le note, Libri & Vinili” e del Gruppo San Felice sul Panaro 1 Scout, con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare.