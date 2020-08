Affidata a Marina Rei la difficile ripartenza per concerti a Modena

Festa Modena non ha voluto rinunciare al tradizionale appuntamento di fine estate, nonostante tutte le difficoltà di questo 2020, per questo ieri sera ha dato il via alla festa che quest’anno si chiama “Bella Ciao”.

Una ripartenza in totale sicurezza anche per lo spettacolo, imbastendo un programma dignitoso che si snoderà lungo le tre settimane di Festa; troveremo via via appuntamenti con Tosca, Niccolò Fabi, Leo Gassman, Samuel, gli immancabili MCR e tanti altri.

Posti a sedere distanziati, obbligo di mascherine e temperatura misurata all’ingresso.

Ieri sera debutto con lo spettacolo di Marina Rei, la polistrumentista romana che ha presentato il suo ultimo cd “Per essere felici” uscito proprio durante il periodo di lockdown e per la prima volta presentato dal vivo all’attento pubblico modenese.