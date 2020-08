Anziana muore investita da auto in via Barca a Bologna

Un’anziana di 85 anni è morta, questa mattina poco prima delle 9:00, investita da un’autovettura mentre attraversava la strada in via della Barca a Bologna. La vittima è rimasta incastrata sotto l’auto, una utilitaria, per cui si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che, con apposite attrezzature, hanno sollevato l’automobile e liberato il corpo della donna investita. Purtroppo per le non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 115 e ai sanitari del 118, Polizia di Stato e Polizia locale per i rilievi.