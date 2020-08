Ieri sera intorno alle 21 i vigili del fuoco sono intervenuti a Bentivoglio, in via Marconi, per un incendio in azienda agricola. Diverse le squadre impegnate sul posto, al lavoro per spegnere un tunnel di circa 700 mq adibito al rimessaggio di attrezzature agricole, legna e altro materiale. In fiamme anche un piccolo vigneto adiacente. L’intervento è andato avanti parecchie ore: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario.