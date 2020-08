Per consentire il passaggio di una gara ciclistica, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Valle Rubicone, in uscita e in entrata, da e verso Bologna e Ancona, dalle 9:00 alle 12:00 di martedì 1 settembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Cesena o di Rimini nord.