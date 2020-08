Circa una decina gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi causa il forte vento, prevalentemente per rami e alberi divelti. Colpita soprattutto la fascia collinare ed appenninica. L’intervento più rilevante riguarda una gronda con tratto di copertura in carta catramata divelto, in un residence di cinque piani su via Giardini tra Lama Mocogno e la frazione Santona.