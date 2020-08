Il Covid stoppa anche il Remember del Picchio Rosso

Le nuove norme introdotte dal governo in materia di assembramenti e distanziamento,

quest’anno, fermeranno anche il celebre Remember Picchio Rosso, la

manifestazione che tutti gli anni si tiene a Formigine in Piazza Calcagnini, durante il

tradizionale Settembre Formiginese.

“ Fino all’ultimo abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse essere

compatibile alle nuove norme, una cena spettacolo ad esempio, ma purtroppo i rischi

di “assembramento” sono troppo elevati per questo genere di manifestazione che gli

anni scorsi radunava migliaia di persone e ci siamo dovuti rassegnare – spiega

Fabrizio Zanni – l’organizzatore – insieme con gli altri djs vi diamo appuntamento al

prossimo anno con grosse sorprese.

Il Picchio Rosso, nato nel 1976, il locale storico conosciuto in tutta Italia, tenne a

battesimo tantissimi artisti; uno dei primi concerti di Vasco Rossi, fu realizzato proprio

li. Allora tra Venerdi’ Sabato e Domenica giravano oltre 10.000 persone – Ricorda

Mario Boni – storico patron e proprietario del locale di Formigine.

“ Il remember era diventato in pochi anni, un appuntamento fisso per gli amanti della

musica anni 70/80/90 in versione orginale, uno spettacolo per tutti, tutti i djs che

avevano lavorato in quel locale si trovavano su quel palco e a colpi di mixati e dj set

intrettenevamo migliaia di persone presenti nella piazza di Formigine – ricorda Dj Luca

Zanarini – storico dj – vi diamo appuntamento al prossimo anno ed abbiamo pensato

di pubblicare un video sui nostri socials, un collage dei momenti piu’ belli del

Remember che potete andare a vedere…mi raccomando guardatelo! (almeno quello)