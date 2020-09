Intorno alle 15:00 di oggi, in via Punta ad Imola, una Fiat Panda condotta da un uomo di 69 anni è uscita di strada finendo contro un pino. Nell’impatto frontale, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri, il conducente ha riportato diversi traumi. Estratto dai sanitari del 118 aiutati dai Vigili del fuoco, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore a Bologna in codice 3. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’auto, alimentata a metano.