Ciclabili Nonantola: lavori su via di Mezzo e tra via Berlinguer e via Valentina

Sono iniziati lunedì 31 agosto a Nonantola gli attesi lavori per la realizzazione del collegamento ciclabile tra via San Luigi ed il sottopasso di via di Mezzo, e per il prolungamento della ciclabile da via Berlinguer fino a via Giorgina, con posa di un semaforo a chiamata per l’attraversamento in sicurezza verso via Valentina ed il Campazzo.

Questi interventi sono a carico della Provincia, ed erano previsti come opere complementari alla realizzazione della tangenziale. Soltanto al termine della scorsa legislatura, dopo lunghe trattative condotte dalla precedente giunta, la Provincia aveva inserito i lavori all’interno della sua programmazione. A rallentare ulteriormente l’iter, i problemi della ditta che si era inizialmente aggiudicata l’appalto, in ragione dei quali la Provincia è stata costretta a riassegnare l’incarico a una nuova impresa.

L’azienda incaricata ha avviato i lavori nonantolani in anticipo rispetto alle date previste, in modo da poter meglio gestire un cantiere contemporaneo, sempre commissionato dalla Provincia, a Campogalliano. Con questi interventi, Casette sarà raggiungibile in piena sicurezza non soltanto da est lungo via Prati, ma anche da Ovest, con la ciclabile che da via Fossa Signora toccherà via Giorgina, un tratto, che grazie all’attraversamento pedonale semaforico della bretella, migliorerà la mobilità ciclabile anche verso la frazione di Campazzo, lungo via Valentina. Proprio quest’ultima sarà inserita in una serie di interventi di messa in sicurezza che l’Amministrazione Comunale sta programmando, per offrire una valida alternativa ciclabile per gli spostamenti tra frazioni e capoluogo, lungo strade scarsamente trafficate ed opportunamente adeguate.