Coronavirus, Meloni “Vogliamo la pubblicazione degli atti del Cts”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo la pubblicazione al 100% degli atti del Comitato Tecnico Scientifico. Politicamente queste informazioni non possono passare sotto traccia. Ed è la ragione per la quale noi di Fratelli D’Italia abbiamo depositato una mozione che proporremo anche al centrodestra unito”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Trento, a margine di una conferenza stampa sulle elezioni amministrative. “L’opacità con la quale il Governo ha gestito questa vicenda, per poter di volta in volta aggiustare il tiro per un utilizzo politico del Covid è assolutamente intollerabile – ha sottolineato la Meloni -. Noi vogliamo conoscere tutte le informazioni delle quali era a conoscenza il Governo per poter giudicare come il Governo si sia mosso”.

