Festival Crossroads, sabato a Modena concerto di Marialy Pacheco & Joo Kraus

Il festival Crossroads, con la sua edizione “Reloaded”, torna ad accendersi anche a Modena, che ospiterà ben tre concerti nel mese di settembre, tutti alla Tenda (il palco è all’aperto). La kermesse musicale itinerante organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna arriverà per la prima volta a Modena sabato 5 settembre alle ore 21:30 con il duo che affianca la pianista cubana Marialy Pacheco e il trombettista tedesco Joo Kraus: una conferma del taglio artistico originale e ricercato che negli anni ha contraddistinto questa tappa emiliana del festival regionale.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, La Tenda di Modena, l’Associazione Culturale Muse. Biglietti: prezzo unico euro 12.

Nata a L’Avana nel 1983, Marialy Pacheco è stata la prima donna a vincere la Montreux Solo Piano Competition, nel 2012. Ed è stata anche la prima pianista jazz donna a essere scelta come “Artista Bösendorfer”. Cresciuta in una famiglia ad alto tasso musicale e avvicinatasi sin da piccola al pianoforte, ha riscosso i primi successi nel suo paese (nel 2002 ha vinto il concorso Jo-Jazz, con la giuria presieduta da Chucho Valdés), prima di trasferirsi in Europa. Nel 2014, dopo una serie di dischi in solo, realizza Introducing, in trio. Oltre alla formazione di base compaiono alcuni ospiti: è qui che per la prima volta incide con Joo Kraus. Kraus ha poi preso parte alle successive incisioni discografiche di Marialy: Duets (2017), per il quale la pianista si è circondata di collaboratori come Hamilton de Holanda, Omar Sosa, Miguel Zenón, Rhani Krija, e Danzón cubano (2019).

Il trombettista tedesco Joo Kraus proviene dall’ambiente del jazz più marcatamente funky e della musica da club. Pienamente a suo agio con l’hip hop come con l’improvvisazione, ha vinto vari premi che lo hanno innalzato nella scena jazzistica tedesca (Echo Jazz e numerosi German Jazz Award). Kraus e la Pacheco provengono da universi musicali decisamente distanti uno dall’altro, eppure dal loro incontro è scaturita un’intesa immediata, fatta di sonorità nuove sorte dal connubio di ritmi afro-cubani, jazz contemporaneo e club culture europea.

