Migrante positiva al Covid partorisce in volo da Lampedusa a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Una migrante, risultata positiva al Covid, ha partorito in volo mentre si trovava a bordo di un elicottero del 118 della Regione che dall’hotspot di Lampedusa la conduceva in ospedale a Palermo. La donna è stata aiutata dai medici e personale del Servizio sanitario regionale. Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza: “Per noi il diritto alla salute di tutti è la unica stella polare. Dalla quale non arretriamo e non arretreremo”.

(ITALPRESS).