Modifiche alla viabilità a Fiorano per la pulizia di strade e marciapiedi

A causa della necessità di recuperare la pulizia di strade e marciapiedi in determinate zone cittadine, giovedì 3 settembre sarà istituto il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero tratto – su ambo i lati – delle seguenti aree:

Via Tevere, Via Isonzo, Via Piave, Via Reno, Via Mincio, Piazza 16 Marzo 1978, Piazza Madre Teresa Di Calcutta, Piazxza Casa Del Popolo, Piazza Callegari, Parcheggio Case Minghetti Di Fronte Vi Statale Est, Piazza Romolo Cappelli.

I divieti avranno effetto dalle ore 6.00 alle ore 13.00 del 03/09/2020, e saranno segnalati al pubblico mediante apposita segnaletica stradale.