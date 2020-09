Per l’Ufficio elettorale di Carpi trasloco provvisorio nell’ex-foro boario

L’Amministrazione comunale informa che da venerdì 4 settembre, l’Ufficio elettorale si trasferisce temporaneamente nella zona dell’ex-foro boario (ingresso da via don Minzoni, n. 1/A): sarà cosi riattivato il servizio di rilascio e aggiornamento della tessera elettorale, fino a ora sospeso perché negli uffici di via Manicardi non era possibile garantire il rispetto delle norme di prevenzione del rischio epidemiologico per il personale e l’utenza.

Il momentaneo trasloco nella sede che già ospitò AIMAG consentirà invece di rispettare le norme anti-Covid e i cittadini vi si potranno recare senza prenotazione (libero accesso) tutti i giorni, escluso domenica, dalle 8:30 alle 12:30; successivamente saranno previste delle aperture pomeridiane.

Come sempre vige l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza dalle altre persone.