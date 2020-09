Roglic vince la 4^ tappa al Tour, Alaphilippe resta leader

ORCIERES-MERLETTE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Primoz Roglic ha vinto in volata la quarta tappa del Tour de France 2020, la prima con arrivo in salita. Al termine dei 160,5 chilometri che hanno condotto la carovana da Sisteron a Orcieres-Merlette, a fare la differenza sull’omonima ascesa finale – GPM di prima categoria – è stato il corridore sloveno della Jumbo-Visma, che nell’arrivo di gruppo ristretto ai migliori scalatori ha anticipato al traguardo il suo connazionale Tadej Pogacar e il francese Guillaume Martin, mettendo così la sua firma in questa prestigiosa frazione dell’edizione numero 107 della Grand Boucle. Nella prima vera tappa di montagna i big si sono marcati a vista fino all’ultimo chilometro, in cui c’è stata una vera e propria volata tra i più attesi. Conserva così la maglia gialla il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), apparso a suo agio su queste pendenze, ma si riduce il suo margine su Roglic, ora distante 7″. Domani in programma la quinta tappa, la Gap-Privas di 185 chilometri. Una frazione dal doppio volto con alcune asperità abbordabili e un finale pianeggiante che potrà consentire un arrivo in volata in cui saranno protagonisti ancora i velocisti.

(ITALPRESS).