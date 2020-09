Camion a fuoco sulla A14

Un mezzo pesante che trasportava legname vario è andato a fuoco intorno alle 18:00 sulla A14, km 11, direzione sud. Le fiamme hanno avvolto il camion rapidamente. Tre squadre dei Vigili del fuco con autobotti in appoggio sono arrivate sul posto, hanno circoscritto il rogo e hanno spento l’incendio. Non si lamentano feriti, la circolazione sull’autostrada è stata sospesa il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Presenti oltre al 115 anche la Polstrada e il personale tecnico dell’Aspi.