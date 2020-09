“Il lato oscuro dell’Angelo”: da romanzo fantasy a web serie

L’autore, lo scrittore e regista Maicol Montecchi, insieme alla sua compagnia di eventi interattivi Dream Makers, daranno vita al suo libro lungo le strade di due paesi della provincia reggiana. Nelle giornate di sabato 12 e sabato 19 settembrE, il centro città di Quattro Castella e di Montecavolo e le relative vie limitrofe si animeranno grazie alle riprese che verranno effettuate dalla troupe di Carpi ‘Progetto Bridge’.

Gli attori metteranno in scena alcuni passaggi tratti dall’opera narrativa “Il lato oscuro dell’Angelo”, il cui protagonista, il giovane Alex Costa, si ritrova improvvisamente a dover fronteggiare una situazione estrema: salvare i propri affetti, la propria famiglia e più persone possibili dall’invasione di esseri umani trasformati in orde di zombie e vampiri, ma dovrà anche scoprire di chi è la responsabilità di queste trasformazioni e come porvi fine.

“Perché abbiamo scelto di girare l’introduzione alla Serie Web relativa a Il Lato Oscuro dell’Angelo in queste zone?

Perché è qui che io sono nato e cresciuto e questi sono i luoghi che hanno ispirato il mio libro!” Queste sono le parole dell’Autore Maicol Montecchi che prosegue dicendo:” Vogliamo valorizzarli e farli diventare per una giornata dei veri e propri set cinematografici !!!”. A questo proposito, aggiunge:”Saremmo felici che anche gli abitanti si sentissero coinvolti e volessero partecipare a quelle che saranno, ci auguriamo, 2 giornate indimenticabili !!!”.

Queste due date rappresenteranno solamente l’esordio: l’obiettivo è quello di proseguire con la registrazione di diversi episodi in modo che la trasposizione dalla carta stampata alla pellicola sia integrale.

I Dream Makers, già ideatori ed esecutori di eventi dal vivo che hanno la prerogativa di coinvolgere direttamente il pubblico come spettatore, con questa nuova sfida, intendono ampliare la rosa di offerte di differenti forme di intrattenimento dando la possibilità a chiunque ne abbia voglia di mettersi in gioco, partecipare e DIVERTIRSI !!! Perché non c’è limite alla MAGIA e più si è, più cresce il divertimento !!!

Per info ed eventuali richieste di partecipazione potete contattare il numero 340/3256534