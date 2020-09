Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 8 settembre

Nuvolosità irregolare al primo mattino sul settore centro-occidentale con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi, in graduale attenuazione nel corso della mattinata; sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Nel pomeriggio e in serata sereno o poco nuvoloso sull’intero territorio regionale. Temperature: minime con poche variazioni con valori intorno a 16/18°C nei capoluoghi interni, leggermente inferiori nelle adiacenti aree rurali, e 20/21°C lungo la fascia costiera. Massime stazionarie o in lieve aumento sul settore occidentale, generalmente comprese tra 27° e 29°C, di poco inferiori lungo la costa. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare: inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)