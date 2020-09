Casalgrande: ‘Valentina 2020 # io sono mia’ un successo oltre ogni aspettativa

Sabato 4 settembre a Casalgrande la tradizionale kermesse “La Valentina” è andata al di là di ogni aspettativa. Il tema della serata scelto dalla Proloco, organizzatore delle ultime tre edizioni in collaborazione con l’Assessorato alle pari opportunità del comune, è stato quello della violenza sulle donne. Un tema, purtroppo, ancora troppo attuale che necessita ogni giorno dell’attenzione delle istituzioni e degli organismi preposti.

La fascia dell’edizione 2020 di Miss Valentina, detenuta da Elisa Grossi, è passata a Sara Carretti 22 anni di Casalgrande. Ragazza acqua e sapone che, come tutte le altre, ha partecipato poiché riteneva il tema importante e ha voluto portare il suo eccezionale contributo.

Un lavoro non facile per la giuria capitanata da Gessica Notaro, che ha allietato i presenti con voce e piano del suo brano portato nell’ultima edizione di Sanremo, poiché tutte e 14 le aspiranti Miss meritavano il successo. Tanti i volontari che hanno lavorato a questa edizione senza sosta, ai quali va il più sentito e doveroso grazie. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale, alla Polizia Municipale, all’Associazione Nazionale Carabinieri, i VOS, EMA… etc. Alessia Montella, alla prima esperienza come presentatrice, ha fatto una bellissima figura.