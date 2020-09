Evade dai domiciliari, guastallese arrestato dai carabinieri

Qualche giorno fa, un 41enne di Guastalla già agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per reati inerenti gli stupefacenti, si è allontanato per diverse ore dal luogo di detenzione senza alcuna autorizzazione. La cosa non era sfuggita ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Guastalla che avevano segnalato la violazione al Tribunale di Reggio Emilia che, concordando con le ipotesi investigative, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di evasione.

Per questo motivo, ieri mattina, i Carabinieri di Guastalla hanno rintracciato il 41enne e, dopo avergli notificato l’ordinanza cautelare, lo hanno tratto in arresto e condotto alla Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove rimarrà ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.