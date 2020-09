Identità digitale, ecco dove ottenerla a Maranello

I cittadini di Maranello possono ottenere gratuitamente una identità digitale SPID anche presso il Comune. SPID è l’identità digitale valida per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e anche per quelli privati aderenti, utilizzabile da computer, tablet e smartphone: un cittadino può accedere con le stesse credenziali ai servizi digitali come il Fascicolo Sanitario Elettronico e a quelli erogati da Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, Regione, Ministero dell’Istruzione e altri enti. Si tratta di una novità molto importante, fortemente voluta dal Comune insieme a Regione e agli altri enti pubblici dell’Emilia-Romagna, per garantire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere facilmente una identità SPID in grado di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali.

Per ottenere una identità digitale SPID Lepida occorre registrarsi sul sito di Lepida avendo a portata di mano un indirizzo e-mail, lo smartphone, la scansione fronte-retro di un documento italiano di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto o patente di guida) e una scansione fronte-retro della tessera sanitaria anch’essa in corso di validità. Per concludere la procedura occorre poi effettuare l’identificazione “de visu” (di persona). Dopo la registrazione sul portale ?Lepida? si sceglie lo sportello dove procedere al riconoscimento di persona; a Maranello è possibile effettuarlo presso i seguenti uffici comunali: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, Segreteria Generale del Comune di Maranello (Piazza Libertà 33), Servizi Scolastici, Sportello SUAP (Via Vittorio Veneto 9). Dopo aver inserito la documentazione sul portale Lepida il cittadino riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione. L’Ufficio del Comune controllerà la correttezza dei documenti e dei dati inseriti e invierà una e-mail di conferma. A quel punto il cittadino potrà contattare l’Ufficio scelto per il riconoscimento e fissare un appuntamento per concludere la procedura.