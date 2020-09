Mercoledì 9 settembre senso unico alternato in via Bergamini a San Felice

Per tutta la giornata di mercoledì 9 settembre a San Felice sul Panaro, in via Bergamini, all’altezza del civico 208 (di fronte al parcheggio Aci), il traffico sarà regolato a senso unico alternato per consentire il montaggio di una gru da collocare all’interno di un cantiere che si affaccia sulla strada.