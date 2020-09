Nuovo Consiglio di amministrazione per ModenaFiere

Nei giorni scorsi è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione di ModenaFiere. Con voto unanime l’assemblea dei soci ha designato i cinque membri dell’organo di governo che resteranno in carica per i prossimi tre anni. Si tratta di Alfonso Panzani, Massimo Toschi, Ennio Cottafavi, Cesare Galavotti, Marco Momoli. L’imprenditore Alfonso Panzani (a destra) è inoltre stato confermato alla presidenza mentre il manager Marco Momoli (a sinistra) continuerà a ricoprire la carica di direttore generale di ModenaFiere.

Soddisfazione e gratitudine è stata espressa da Alfonso Panzani che a margine della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ha sottolineato: “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento ai componenti uscenti del consiglio per l’ottimo lavoro svolto, in particolare nell’ultimo periodo reso particolarmente difficile dall’emergenza sanitaria. Guardo al futuro con un certo ottimismo con la consapevolezza di potere contare su un gruppo di grande esperienza che sicuramente saprà ulteriormente valorizzare l’attività di ModenaFiere società vitale per il nostro territorio e la nostra città” ha concluso Panzani