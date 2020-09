Superbonus 110%: giovedì 10 Lapam promuove un incontro informativo a Montefiorino

Superbonus edilizio 110%, se ne parla molto ma, forse, non sempre con la giusta competenza. Ecco perché Lapam sta promuovendo un ciclo di incontri, in presenza seguendo le normative anti Covid-19, con esperti del tema. Giovedì 10 settembre alle 20.30 l’appuntamento è a Montefiorino in piazza Fontana (in caso di pioggia al palazzetto dello sport).

Dopo l’introduzione del segretario Lapam Montefiorino, Frassinoro e Palagano, Riccardo Baroni, si svolgerà una tavola rotonda con Letizia Budri, referente sindacale Lapam, Monica Telleri, imprenditrice, presidente Lapam di Palagano e del gruppo giovani imprenditori, Massimo Benedetti, commercialista e consulente Lapam. La serata intende fare chiarezza sia per i cittadini che per le imprese sulle potenzialità di questo provvedimento utile a riqualificare il patrimonio edilizio sia sotto il profilo della sostenibilità e del risparmio energetico, che della sicurezza legata agli aspetti antisismici.

Chiuderà i lavori il presidente generale Lapam, Gilberto Luppi.