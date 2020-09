Al Centro per le Famiglie, ripartiamo dall’aiuto tra famiglie

Con l’apertura della scuola ripartono anche alcune delle numerose proposte del Centro per le Famiglie distrettuale. In questi ultimi mesi si è sperimentato come essere solidali, fare rete tra famiglie, sia uno dei fattori di protezione più vicino a noi e nello stesso tempo efficace che ha permesso di attutire i danni di questo tempo incerto. Per sostenere e promuovere questi valori di vicinanza, le prime proposte di quest’anno del Centro per le Famiglie partiranno proprio dalla capacità di accogliere.

Alcune associazione, capofila SOS Mama, con un interessante programma di incontri, hanno portato sul nostro Distretto la ricca esperienza e l’energia del progetto RETI DI FAMIGLIE.

Già attivo nella zona di Carpi e gestito dall’associazione Venite alla festa, questo progetto promuove l’affiancamento e l’aiuto reciproco tra famiglie e sostiene il cittadino come protagonista attivo della vita della sua comunità.

Si partirà il 17 settembre con un intervento a cura dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: Romana Taricco, operatrice del servizio tutela Minori del territorio, porterà la voce di chi opera da tempo a servizio delle famiglie e conosce approfonditamente il nostro territorio sui temi e le diverse sfumature nel sostegno alla fragilità familiare. Gli incontri sono ad accesso libero.

Giovedì 17 settembre 2020 ore 20.30

Accoglienza – Parliamo di sostegno, affido e adozione. Relatori: Ass. Sociale Romana Taricco – Famiglie accoglienti

Centro per le Famiglie Villa Bianchi – via Landucci, 1/A (ingresso via Fiori) – FORMIGINE (M