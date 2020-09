Referendum costituzionale 2020, rinnovo tessera elettorale

In vista del prossimo appuntamento elettorale del del 20 e 21 settembre, si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione.

Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera. È possibile farlo presentandosi all’Ufficio Elettorale da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.

Nella settimana precedente il voto l’Ufficio elettorale osserverà l’apertura straordinaria con orario continuato:

da martedì 15 a venerdì 18 settembre dalle 8.30 alle 17.30

sabato 19 settembre dalle 8.30 alle 18

domenica 20 settembre dalle 7 alle 23

lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15

La tessera elettorale può essere ritirata personalmente o da altra persona munita di delega e del documento dell’interessato presso la segreteria dell’Ufficio elettorale.

Per ricevere la nuova tessera è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi.

Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni prima della votazione per richiedere la nuova tessera al fine di evitare code ed attese agli sportelli.

Qualora la tessera elettorale sia completa in tutti i suoi spazi e non fosse possibile richiedere una nuova tessera elettorale, prima della data del voto, in ogni sezione elettorale verrà rilasciato un attestato per poter comunque votare.