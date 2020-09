“Sportinfiera”: Cavriago riparte dalla fiera dedicata allo sport

Torna l’Antica Fiera dei Tori domenica 13 settembre, ribattezzata dall’anno scorso “Sportinfiera”, con tante iniziative per concludere l’estate e non rinunciare ad un momento di socialità importante per il paese garantendo la massima sicurezza. Lungo le vie del centro ci saranno varie proposte delle associazioni sportive e di volontariato del paese. Non mancheranno la mostra enogastronomica, il mercato tradizionale e dell’artigianato.

I festeggiamenti iniziano già dal sabato 12 settembre, dove dalle 18.00 in poi sarà possibile fare aperitivo con musica in piazza Zanti insieme all’associazione giovanile Cuariegh On the Road e il Circolo Kessel. Dalle 9.00 della domenica piazza Zanti sarà animata da stand, esibizioni, giochi e proposte a cura delle associazioni sportive del territorio, che in questa occasione presenteranno le proprie attività. Accanto alle associazioni ci saranno anche i tendoni della Croce Rossa con l’Ospedale dei Pupazzi, il Telefono 118 e altre attività di promozione della salute. Lungo via della Repubblica e via Rivasi dalle 8.00 alle 20.00 sarà inoltre possibile visitare il mercato, l’artigianato artistico e la mostra enogastronomica, con uno spazio dedicato ai sapori della tradizione, con cottura e degustazione di ciccioli con paioli a legna in piazza Benderi, a cura della Proloco. Sarà presente anche un’esposizione di motocicli vintage sul sagrato di San Terenziano.

Diverse iniziative scandiranno l’ultima domenica prima della riapertura delle scuole: alle 11.15 si inizia con l’inaugurazione ufficiale della Fiera, per poi proseguire con “la gara dei norcini”, dove ci si sfiderà nella preparazione dei ciccioli tradizionali. A metà pomeriggio si svolgerà l’ormai irrinunciabile torneo di calcetto in salita, e dalle 17.00 in poi presso l’Oratorio Gran Pino sarà possibile sperimentare e assistere ad esibizioni di sport di strada come il parkour e lo skateboard, grazie all’iniziativa “No drop, No out”, realizzata in collaborazione con UISP, CSI e Provincia di Reggio Emilia (è consigliato iscriversi preventivamente online). La giornata si conclude con un secondo momento di musica ed aperitivo in piazza Zanti, sempre a cura di Cuariegh On the Road e Circolo Kessel. Per qualunque informazione è possibile rivolgersi al numero 0522/373474 o scrivere una mail a comuneinforma@comune.cavriago.re.it