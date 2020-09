Andrea Dovizioso, settimo al traguardo a Misano, sale al primo posto nella classifica del mondiale

Andrea Dovizioso ha chiuso al settimo posto il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, disputato oggi sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e, grazie anche al ritiro di Fabio Quartararo, sale al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio sul pilota francese.

Scattato dalla terza fila dello schieramento di partenza con il nono tempo, Dovizioso è riuscito a non perdere posizioni allo start, rimanendo all’interno del gruppo all’inseguimento dei primi. Dopo la caduta di Quartararo all’ottavo giro, il pilota forlivese ha cercato di trovare il ritmo per cercare di ricucire il distacco dai piloti davanti, ma solo verso la fine è riuscito a riprendere la Ducati di Jack Miller (Pramac Racing Team) passandola all’ultimo giro e guadagnando la settima posizione.

Danilo Petrucci, scattato dalla quindicesima posizione in griglia, ha chiuso invece un fine settimana difficile al sedicesimo posto. Il pilota ternano non è riuscito a guadagnare posizioni in partenza, restando attardato fin dai primi giri e perdendo l’opportunità di tentare una rimonta.

Dopo la prova di oggi, Petrucci occupa la quindicesima posizione in classifica generale con 25 punti. Ducati è seconda nella classifica costruttori a sei punti dalla vetta, mentre il Ducati Team occupa il terzo posto nella classifica riservata alle squadre.

Francesco Bagnaia, pilota Ducati del Pramac Racing Team, che rientrava in pista dopo la caduta in prova a Brno di un mese fa e l’intervento chirurgico alla tibia destra, ha portato la sua Desmosedici GP sul secondo grandino del podio, dopo una straordinaria gara.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 7°

“E’ stata una gara davvero molto difficile: partendo così indietro ho faticato molto a trovare un buon ritmo all’inizio. Non riesco ancora ad essere competitivo come vorrei con queste gomme e lo stile di guida che ho sempre adottato negli ultimi anni purtroppo in questo momento non funziona. Fortunatamente questo martedì avremo una giornata di test qui a Misano, che sarà importante per cercare di risolvere questo aspetto. Il campionato quest’anno è davvero strano e ora siamo primi in classifica generale. Voglio vedere il lato positivo dell’attuale situazione, e continueremo ad impegnarci per tornare forti nelle prossime gare. Faccio i miei complimenti a Pecco per la sua grande prestazione di oggi”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) -16°

“Oggi ho faticato davvero molto in gara. Ho avuto diversi contatti con altri piloti all’inizio e non sono riuscito a rimanere agganciato al gruppo dei primi. Man mano che la moto si alleggeriva con il consumo della benzina, sono riuscito ad avere un ritmo migliore, ma ormai ero troppo lontano per recuperare sui piloti davanti. La gara ci ha comunque permesso di capire alcune cose e questa è sicuramente un’indicazione che ci potrà servire per il futuro. Speriamo che il test di martedì ci aiuti a fare un po’ più di chiarezza. Mi spiace di non essere riuscito a conquistare nessun punto oggi: ce l’ho messa veramente tutta, ma purtroppo non è bastato”.

Martedì 15 settembre, i piloti della MotoGP avranno a disposizione una giornata di test ufficiali a Misano e poi torneranno nuovamente in azione sullo stesso tracciato dal 18 al 20 settembre per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.