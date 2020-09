Gli orari di apertura dell’ufficio elettorale a Fiorano Modenese

In occasione del referendum in programma domenica 21 e lunedì 21 settembre, l’ufficio elettorale del Comune di Fiorano Modenese, in piazza Ciro Menotti, 1, sarà aperto, per chi deve rinnovare la tessera elettorale o l’ha smarrita, oltre che nei soliti orari, anche venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 8.30 alle 18.00, con orari continuato, domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00 ininterrottamente e lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00.

Gli elettori si recheranno a votare nella sezione indicata sulla facciata della loro tessera elettorale. Le sezioni elettorali a Fiorano Modenese sono ubicate nella scuola primaria Enzo Ferrari (nn. 1-2-3-4-5-6); nella scuola primaria Luisa Guidotti a Crociale (nn. 7-8-11-12) e nella scuola primaria Ciro Menotti a Spezzano (nn. 9-10-13-14-15).