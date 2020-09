Castelnovo Monti: cambia casa e non dichiara le armi, denunciato dai carabinieri

Non è sfuggito al controllo dei Carabinieri del paese un 77enne residente in provincia di Firenze che da qualche tempo aveva spostato il suo domicilio a Castelnovo ne’ Monti. I Carabinieri del luogo, infatti, hanno potuto accertare come lo stesso avesse omesso di denunciare il possesso di una carabina nella nuova abitazione, motivo per cui, recatisi a casa sua, hanno provveduto al sequestro dell’Arma. Stamattina, quindi, una volta concluse tutte le verifiche, a carico dell’uomo è scattata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per detenzione abusiva e omessa denuncia di armi.