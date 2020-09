Due casi di Sars-CoV-2 in due scuole a Bologna

Oggi, 18 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna due casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a studenti, entrambi sintomatici, frequentanti,a Bologna, un istituto di scuola secondaria di secondo grado e una scuola secondaria di primo grado. Per entrambi il primo e unico giorno di scuola è stato il 14 settembre. I due Istituti coinvolti sono il Liceo Scientifico E. Fermi e la scuola media Guido Reni.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei due Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 50 i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti, (24 al Liceo Fermi e 26 alle scuole medie Guido Reni).

Nella giornata di oggi, 18 settembre, si sono effettuati, inoltre, i tamponi naso oro-faringei ai circa 90 contatti stretti (compagni di classe e docenti) relativi ai 3 casi di positività notificati ieri.