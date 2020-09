Settimana della Salute Mentale, al via la XV edizione tra eventi culturali, dibattiti e testimonianze

L’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, il Centro di Storia della Psichiatria e numerosi altri Enti e Associazioni, organizza anche quest’anno la Settimana della Salute Mentale. L’iniziativa, giunta alla XV edizione, si terrà dal 25 settembre al 3 ottobre.

L’edizione 2020 è condizionata dalle normative vigenti per contrastare il Covid 19, ma grazie all’ impegno di operatori, enti, associazioni e volontari è stato comunque predisposto un calendario di eventi che consentirà l’incontro dal vivo o virtuale, per parlare insieme di Salute mentale. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni sono a numero chiuso. I contenuti video resteranno visibili anche al termine della Settimana. In caso intercorrano variazioni delle normative che non rendano possibili gli eventi dal vivo, questi saranno garantiti on- line.

Ecco il programma:

18 settembre 2020

Ore 14. 45 – 18. 45

PROCESSI DEL CAMBIAMENTO E TECNICHE INTERATTIVE NELL’APPROCCIO MOTIVAZIONALE: STRUMENTI PER I PROFESSIONISTI E GLI EDUCATORI.

Webinar a cura di Luoghi di Prevenzione. Relatore Carlo DiClemente, Direttore del Laboratorio Human Lab dell’Università del Maryland. Info e iscrizioni: www.luoghidiprevenzione.it e-mail: segreteria@luoghidiprevenzione.it Tel.: 0522 320655.

25 settembre 2020

Ore 10

SALUTO INAUGURALE

Fiorenza Pattacini, Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della Ausl di Reggio Emilia.

Ore 14.45

I SERVIZI DI SALUTE MENTALE AL TEMPO DEL COVID

Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di Salute Mentale – Asl Roma 1; Fabrizio Starace, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e DP – Modena, Presidente SIEP; Enrico Zanalda, Direttore Dipartimento di Salute Mentale – Torino, Presidente SIP. Introduce Gaddomaria Grassi, psichiatra.

Ore 17. 30 – 19

MI DIVERTE COME MI SUONA

Idee, suoni e parole intorno alle musiche ritrovate nella cartella clinica di un paziente dell’ex Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia. Conferenza musicata a cura de L’INDACO Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva ONLUS. Parteciperanno: Marcello Zuffa, pianista, compositore e direttore di coro, docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia; Bianca Silvia Za, laureanda in antropologia presso UNIBO, ex civilista Biblioteca “Livi” e Archivio Storico del San Lazzaro. Prenotazione obbligatoria. Segreteria de L’INDACO: Tel. 0522 435222, lunedì e giovedì 16,15-18,45 o tramite segreteria telefonica; e-mail: lindacomusica@gmail.com

26 settembre 2020

Ore 10 – 11.30

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “MiAmo”

A cura de L’INDACO Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva ONLUS. Incontro con Silvia Romei, artista e consulente d’immagine. Prenotazione obbligatoria: Segreteria de L’INDACO: Tel. 0522 435222, lunedì e giovedì 16,15-18,45, o tramite segreteria telefonica; e-mail: lindacomusica@gmail.com.

Ore 15 – 18

MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA

Via Amendola, 2. Padiglione Lombroso – Visita guidata. A cura dei Musei Civici di Reggio Emilia. Prenotazione obbligatoria. Info e modalità di accesso: www.musei.re.it..

27 settembre 2020

Ore 11

PARCO DEL SAN LAZZARO E MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA – Via Amendola, 2

Visita guidata al parco del San Lazzaro e al Museo di storia della psichiatria. A cura dei Musei civici di Reggio Emilia. Prenotazione obbligatoria. Info e modalità di accesso: www.musei.re.it.

Ore 15

FUORI LE MURA: IL SAN LAZZARO VISTO CON GLI OCCHI DI UN RAGAZZO DELL’OSPIZIO

Luciano Cucchi, del sito di cultura reggiana “Lèngua Mèdra”, racconta il San Lazzaro attraverso i suoi ricordi di ragazzo residente nel vicino quartiere Ospizio. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 18

INSIEME PER SOSTENERCI

A cura dell’associazione Sostegno e Zucchero. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

28 settembre 2020

Ore 10 – 10. 30

Speciale Rassegna “5 libri, 5 film, 5 biblioteche” BIBLIOTECA DI QUATTRO CASTELLA RACCONTAMI DI UN GIORNO PERFETTO libro di Jennifer Niven e omonimo film di Brett Haley. Presentano: Silvia Azzali, Psicologa Ausl, Fabio Grasselli, Biblioteca di Quattro Castella. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 12

DEFINIZIONE E STORIA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

A cura di Luca Pingani, Direttore dell’Attività Didattica del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, UniMoRE. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 15

I SERVIZI DI SALUTE MENTALE OGGI

Gaddomaria Grassi, psichiatra, intervista: Gerardo Favaretto, psichiatra. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 17

PAURA DI COSA? UN DIALOGO SULLE DINAMICHE DELLE PASSIONI TRISTI

Sala Galloni, via Amendola, 2. Padiglione Morel – Partecipano: Ivan Levrini, Docente di Filosofia; Annamaria Peverini, Psicologa Ausl. Modera Chiara Bombardieri, Biblioteca C. Livi. Iscrizione obbligatoria: E-mail: settimanasalutementale@ausl.re.it Tel.: 0522-335280.

29 settembre 2020

Ore 9 – 12 . 30

IL POLO DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE SI PRESENTA

Sala Burani, Polo dei Servizi Salute Mentale, Via Petrella 1/A – Visita illustrativa dei servizi riservata agli studenti dell’I.T.C.S. “BUS Pascal” di Reggio Emilia.

Ore 10

Speciale Rassegna “5 libri, 5 film, 5 biblioteche”

BIBLOTECA SCIENTIFICA CARLO LIVI

FOLLIA libro di Patrick McGrath IL SOLISTA film di Joe Wright Presentano: Chiara Bombardieri, Biblioteca C. Livi; Luca Pingani, Direttore dell’Attività Didattica del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, UniMoRE. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 14

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E RECOVERY

A cura di Luca Pingani, Direttore dell’Attività Didattica del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, UniMoRE. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 15

STORIA DI UN COVID ALIENATO

Videoracconto del lockdown nei Servizi di Salute Mentale. A cura delle strutture Borgo, Corte, SPDC, Villa Valentini e RTI Covid.

Ore 16-18

ASCOLTIAMOCI: QUATTRO CHIACCHIERE IN SCIOLTEZZA PER USCIRE DALLA SOLITUDINE

In Polveriera, Piazzale Monsignor Oscar Romero – A cura di Aps Sentiero facile. Il punto d’ascolto e di intreccio di storie di vita, UN’ORA PER ME, gestito da volontari Esperti per esperienza di Sentiero Facile si racconta a chi vuole conoscere questa esperienza di ascolto reciproco. Con l’accompagnamento musicale del DJ set di RadioTAB.

30 settembre 2020

Ore 10

Speciale Rassegna “5 libri, 5 film, 5 biblioteche”. BIBLIOTECA PABLO NERUDA DI ALBINEA

LA SIGNORA NEL FURGONE libro di Alan Bennet SHUTTER ISLAND film di Martin Scorsese Presentano: Federica Franceschini e Federica Codeluppi, Biblioteca comunale “Pablo Neruda” di Albinea Gaddomaria Grassi, Psichiatra. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 11. 30

IL PROCESSO RIABILITATIVO IN SALUTE MENTALE

A cura di Luca Pingani, Direttore dell’Attività Didattica del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, UniMoRE. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 14

LEGGERE 2020: PERCORSI DENTRO E INTORNO LA SALUTE MENTALE

A cura di Paolo Peloso, Psichiatra. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 15 – 16

GLI INTRAVISTI. STORIE DAGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI. Libro di Jacopo Santambrogio. Sala Galloni, via Amendola, 2. Padiglione Morel – Dialogano con l’autore del libro: Maria Bologna, Psichiatra; Gian Maria Galeazzi, Psichiatra UniMoRe; Gaddomaria Grassi, Psichiatra. Prenotazione obbligatoria. E-mail: settimanasalutementale@ausl.re.it Tel.: 0522-335280

Ore 18

GIUSTIZIA E PSICHIATRIA

Gaddomaria Grassi, Psichiatra Intervista: Corrado De Rosa, Psichiatra e scrittore. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

1 ottobre 2020

Ore 9 – 12. 30

IL POLO DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE SI PRESENTA

Sala Burani , Polo dei Servizi Salute Mentale, Via Petrella 1/A – Visita illustrativa dei servizi riservata agli studenti dell’I.T.C.S. “BUS Pascal” di Reggio Emilia

Ore 10

Speciale Rassegna “5 libri, 5 film, 5 biblioteche” BIBLIOTECA SINCERO BRESCIANI DI CASINA

QUANDO ERAVAMO IN TRE libro di Aidan Chambers NOI SIAMO INFINITO film di Stephen Chbosky Presentano: Monica Sassi, Biblioteca Sincero Bresciani di Casina; Federica Paterlini, Psicologa Ausl. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 14

I CINQUE MALFATTI

A cura degli utenti del Centro Diurno di Villa Valentini, in collaborazione con la Scuola materna di Arceto e la Cooperativa Creative. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 15

IL CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

A cura di Luca Pingani, Direttore dell’Attività Didattica del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, UniMoRE.

Ore 16

IL CERCHIO DEL CONTAGIO: EPIDEMIE, CONTAGI E ISOLAMENTO AI TEMPI DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO.

A cura di Chiara Bombardieri, Biblioteca C. Livi. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana

Ore 18. 30 – 20

LAVOR DA MAT: TUTTI FRAGILI. COME IL LOCKDOWN HA MESSO ALLA PROVA LA NOSTRA SALUTE MENTALE

Multiplo Centro Cultura di Cavriago, sala grande, Via della Repubblica, 23 Cavriago RE – e in contemporanea sulla web TV Cavriago on air. Partecipano: Silvia Fantini, Cavriago on air Web TV, Rosanna Favazzo, Psichiatra Ausl, Loretta Bolondi, Auser di Cavriago, Anna Cadoppi, insegnate di scuola primaria, Elena Manenti, associazione Sostegno e Zucchero. Iscrizione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0522 373466, e-mail: multiplo@comune.cavriago.re.it WhatsApp: 334 2156870.

2 ottobre 2020

Ore 10

PRESENTAZIONE DELL’APP “SAN LAZZARO”, DEDICATA AL PARCO E LA SUA STORIA

Creata dal DISMI dell’UniMoRe. Partecipano: Marco Mamei, Docente del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria UniMoRe. Matteo Zecchetti Laureando del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria UniMoRe; Chiara Bombardieri, Biblioteca C. Livi.

Ore 11

Speciale Rassegna “5 libri, 5 film, 5 biblioteche” BIBLIOTECA ANTONIO PANIZZI DI BRESCELLO

L’AVVERSARIO libro di Emmanuel Carrère

LEI film di Spike Jonze.

Presentano: Max Berni, Biblioteca Antonio Panizzi di Brescello; Jody Libanti e Roberta Lumia, Psicologi Ausl. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 14 – 18. 30

PROGETTI DI PRATICA MOTORIA EDUCATIVA PER BAMBINI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: OPPORTUNITÀ E DIRITTO

In collaborazione con GAST onlus e Farmacie Comunali Riunite. Partecipano: Nicola Barbieri; Samantha Bontempelli; Giacomo Cibelli; Alessandra Ferella Virginia Giuberti; Rita Nasi; Francesca Palazzolo; Carli Ross; Paola Visconti. Per info e iscrizioni: www.fcr.re.it/

Ore 15

L’IMPOSSIBILE NON ESISTE

A cura degli utenti del Centro Diurno di Villa Valentini, in collaborazione con laCooperativa Creative. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 16

SPCD SI PRESENTA

A cura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

3 ottobre 2020

Ore 9

IL NOSTRO LOCKDOWN

a cura degli utenti dell’atelier del CSM di GuAstalla e degli atelieristi della Fondazione Enaip. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 10.30

IL SEGNO DELLA PANDEMIA. EFFETTI PSICOLOGICI E SOCIALI.

Libro a cura di Piero Benassi e Stefano Mazzacurati – Chiostri di San Pietro. Tavola rotonda con i curatori e gli autori del libro: Maria Alberici, Piero Benassi, Alessandro Carri, Gian Paolo Guaraldi, Stefano Mazzacurati, Pietro Paganelli, Elisa Pellacani, Franca Righi, Tina Romano, Marco Ruini, Marco Tamagnini, Associazione Museo di Storia della Psichiatria. Coordina Elisa Pellacani, Associazione Museo di Storia della Psichiatria.

Ore 12 – 14

ATTRAVERSARE LA SOGLIA: QUANDO L’ OUTSIDER ART DIVENTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO

Conversazioni condotte da: Simona Olivieri. Parteciperanno: Giorgio Bedoni , Saggista, curatore e psichiatra; Chiara Bombardieri, responsabile archivio Ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia; Marzia Capannolo , Storica dell’ arte, curatrice e Art Advisor; Rossella Fallacara , F i renze, Centro Attività Espressive la Tinaia; Sara Manfredi , AD+ curator, CHEAP co- founder; Gianluigi Mangiapane , Antropologo, Dipartimento di F i losofia e Scienze dell’ educazione dell’ Università degli Studi di Torino; Nicola Mazzeo , curatore presso la galleria Rizomi, Art dealer, art scholar; Virgilio Mollicone, Fondatore di ULTRABLU e docente arti v i s i ve; Olivia Bracci , Curatrice presso la Galleria Ultrablu; Annalisa Rabitti, Assessore a Cultura, Marketing territoriale, Pari Opportunità e Città senza barriere del Comune di Reggio Emilia; Marta Rudoni , Consulente – Storica dell’ arte presso Casa dell’ Art Brut – Fondazione; Bussolera Branca; Ulrike Thomann , Friburgo, curatrice Arte Contemporanea. Info e i scrizioni: festivalarteirregolare. it.

Ore 15 – 18

MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA

Via Amendola, 2. Padiglione Lombroso – Visita guidata. A cura dei Musei civici di Reggio Emilia. Prenotazione obbligatoria. Info e modalità di accesso: www.musei.re.it.

Ore 16

SGUARDI E RIFLESSI

Video sull’omonima mostra fotografica a cura del Servizio Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), tenutasi a settembre 2019 a Guastalla e Reggio Emilia. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

4 ottobre 2020

Ore 10

“LA MUSICA SACRA IN EUROPA TRA ORIENTE E OCCIDENTE”

Concerto del coro de L’NDACO. Direttore Marcello Zuffa, pianista, compositore e docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia. Il concerto verrà registrato nella chiesa dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 15

I CENTRI DCA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SI RACCONTANO

A cura del Servizio Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e della associazioni: Briciole-Briciole LAB, Casina dei bimbi e Cibo e Gioia. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 16

I COLORI DELLA SALUTE

A cura del Centro di Salute Mentale di Castelnovo ne’ Monti. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

Ore 18

COMPORTAMENTI PROBLEMA: PREVENZIONE E INTERVENTO

A cura del dell’Associazione Anffas Cuore Blu di Guastalla. Parteciperà: Paolo Moderato, IULM di Milano. Il video rimarrà visibile su You Tube anche dopo la Settimana.

8 ottobre 2020

Ore 18 .30

PERDONAMI, LEONARD PEACOCK libro di Matthew Quick.

Incontro dei gruppi di lettura Pagina 21 e Avamposto Fuorilegge. Conducono: Giulia Bonazzi e Paolo Ghirardini, Multiplo Centro Cultura di Cavriago Partecipano: Silvia Azzali e Federica Paterlini, Psicologhe Ausl. Iscrizione obbligatoria. Info e prenotazioni: Tel.: 0522-373466. e-mail: multiplo@comune.cavriago.re.it, WhatsApp 334/2156870.

Fino all ’11 ottobre 2020

PENSI DI CONOSCERMI?

Una campagna di sensibilizzazione pubblica sul tema delle fragilità, in particolare quelle invisibili e difficili da comprendere. Una campagna che crea un dialogo con la città, accogliendo le storie individuali per riconoscerli simili pur nella diversità. Iniziativa a cura di Reggio Emilia Città Senza Barriere, FCR e Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con AUSL di Reggio Emilia, Casa Gioia, Associazione Sentiero Facile, Coop. CORESS e Consorzio Oscar Romero. Per scoprirne di più: www.cittasenzabarriere.re.it

