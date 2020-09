Modena: aperte le iscrizioni ai corsi benessere per over 55

Dalle camminate di gruppo nei parchi, anche con i bastoncini nella versione Nordic Walking, al metodo Feldenkrais che educa al movimento per la piena consapevolezza del proprio corpo, passando per la ginnastica posturale, Pilates, Tai Ji Quan o Matwork che aiuta a prevenire l’osteoporosi.

Sono aperte le iscrizioni ai Percorsi Benessere rivolti a persone che abbiano compiuto i 55 anni promossi dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Modena insieme agli enti di promozione sportiva Aics – Csi – Uisp, Centro Attività Psicosomatiche, Associazione Il Pozzo Jing.

Sono una quindicina i corsi inseriti nel programma. Accanto ai tradizionali di attività motoria di Aics, Csi, Uisp, che si svolgono da ottobre a maggio nelle palestre cittadine, ai corsi di nuoto e ginnastica in acqua alle piscine Dogali e di AcquaRelax, Nuotorelax alle piscine Pergolesi, ogni anno si affiancano nuove proposte con l’obiettivo comune di aiutare a conoscere il proprio corpo, prevenire i malesseri fisici e psichici, mantenere e potenziare le capacità, favorire un corretto stile di vita personale e sociale. Nelle palestre della Polisportiva Morane si potranno per esempio seguire le lezioni di Ginnastica dolce e Tecniche di rilassamento, di Ginnastica psicosomatica, rilassamento e riequilibrio posturale e di Lavoro psicocorporeo per combattere l’ansia a cura Centro Attività Psicosomatiche.

Da ottobre ad aprile sono inoltre in programma nelle palestre della città corsi di Pilates a cura di Aics e sul Metodo Feldenkrais a cura di Uisp che propone anche Matwork per incrementare la densità ossea. Per migliorare la postura, liberare il respiro e l’energia vitale, l’Associazione il Ponte tiene corsi di Posturale Reme. Presso gli orti di Buon Pastore si potrà invece fare Tai Ji Quan, antica arte cinese per la salute del corpo e della mente, mentre nei parchi cittadini si praticherà Nordic Walking con Uisp e Walking con Csi che alla Pergolesi propone anche Acqua Relax in acqua calda per mantenere la funzionalità motoria in caso di ictus, morbo di Parkinson o artropatie croniche.

Le iscrizioni si raccolgono presso gli enti di promozione sportiva Aics – Csi – Uisp, Centro Attività Psicosomatiche, Associazione Il Pozzo Jing. Per informazioni: tel. 059 2033265.