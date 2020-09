Modena: vìola l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e finisce ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Modena principale, nella giornata di ieri hanno identificato, tratto in arresto e posto ai domiciliari un cittadino tunisino ventunenne, già noto alle forze di polizia, domiciliato in città, raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla corte d’appello di Bologna a seguito di ripetute e documentate violazioni della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alla quale lo straniero era sottoposto dal mese di marzo per reati connessi con gli stupefacenti.