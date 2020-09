Controlli sulle strade bolognesi, alcune denunce

Eccessi di velocità, assenza delle distanze di sicurezza e guida sotto l’effetto di droghe o abuso di sostanze alcoliche, sono tra le cause principali degli incidenti stradali che accadono quotidianamente sul territorio nazionale. Per questo motivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, hanno posto in essere servizi di controllo alla circolazione stradale, sulle arterie dirette verso l’appennino Tosco Emiliano, agendo in maniera repressiva nei confronti di quei conducenti che violano la normativa, mettendo a rischio la propria e altrui incolumità.

Di recente, tre automobilisti di età compresa tra i trentatre e i sessanquattro anni, sono stati denunciati, per guida sotto l’effetto dell’alcol. Due sono stati denunciati conseguentemente all’esito delle analisi del sangue richieste dai Carabinieri, dopo che gli stessi erano rimasti coinvolti in incidente stradale, probabilmente a causa di un abbassamento delle facoltà psicofisiche, compromesse dall’alcool che avevano bevuto prima di mettersi al volante.