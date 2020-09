Incidente mortale sulla Pedemontana, muore motociclista

Questa sera, intorno alle 20.15, i carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese e la polizia locale di Maranello sono intervenuti sulla SP 467, altezza km 28,400 ove si era verificato un incidente stradale mortale. L’impatto è avvenuto nella direttrice di marcia da Sassuolo verso Maranello, poco dopo il sottopasso della via Giardini, tra un’autovettura Opel ed una moto Ducati.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa per operazioni di rilievo e la viabilità dirottata localmente. La persona deceduta è il motociclista che per cause in corso di accertamento avrebbe impattato contro l’autovettura. La salma è stata trasportata a medicina legale mentre è stata posto sotto sequestro la moto.