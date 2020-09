Djokovic e Halep vincono l’edizione 2020 degli Internazionali d’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto l’edizione 2020 degli Internazionali d’Italia. Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha sconfitto in finale l’argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 8, con il punteggio di 7-5 6-3, in un’ora e 54 minuti di gioco. ‘Nolè, al suo quinto successo sulla terra battuta del Foro Italico dopo quelli del 2008, 2011, 2014 e 2015, succede nell’albo d’oro allo spagnolo Rafael Nadal, che si era imposto consecutivamente nelle ultime due edizioni. Tra le donne, Simona Halep ha fatto centro al terzo tentativo. La tennista rumena si è infatti aggiudicata la 77esima edizione degli Internazionali. In finale la Halep, numero 2 del ranking e prima favorita del seeding, ha superato la ceca Karolina Pliskova, n.4 Wta e seconda testa di serie, nonchè campionessa in carica, costretta al ritiro per infortunio sul punteggio di 6-0 2-1 per la 28enne rumena di Costanza dopo appena 32 minuti di partita.

(ITALPRESS).