“Domenicambiente”, il 27 settembre a Modena

Una camminata ecologica, che unisce l’esercizio fisico alla raccolta dei rifiuti abbandonati in strada e nei parchi, passeggiate e gare in bici “a chi va più lento” oltre all’asta delle biciclette e tante altre iniziative nei giardini e nelle vie del centro cittadino animano la “Domenicambiente”, la giornata dedicata alla mobilità sostenibile in programma domenica 27 settembre.

La giornata, promossa dal Musa, il Multicentro Salute e ambiente del Comune di Modena, e dal Quartiere 4, non prevede limitazioni alla circolazione ma precede l’avvio della manovra antismog prevista dalla Regione Emilia Romagna che entra in vigore, come di consueto, l’1 ottobre a Modena e in tutti i Comuni al di sopra dei 30 mila abitanti: fino a dicembre i limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti rimangono gli stessi degli anni precedenti con il blocco dei veicoli a benzina fino a Euro 1 e di quelli diesel fino a Euro 3. L’estensione dei limiti ai veicoli diesel Euro 4, che era prevista per la manovra 2020-2021, verrà valutata dalla Regione nei prossimi mesi, anche in base all’evoluzione delle misure di sicurezza necessarie per prevenire il contagio da coronavirus.

Il programma di “Domenicambiente” comincia alle 10 del mattino con il “plogging”, l’attività che unisce il jogging alla raccolta dei rifiuti, in partenza da largo Sant’Agostino. In piazza Roma, sempre alle 10, inizia anche la prima sessione di “Asta la bici”, l’asta di biciclette recuperate che si ripeterà anche nel pomeriggio, e prendono in via anche i laboratori di educazione stradale in bici e a piedi per bambini e ragazzi. In largo San Giorgio test drive con un’auto elettrica e attività di orienteering, mentre via Farini diventa la pista dove disputare “La lentissima”, l’unica gara in bici dove vince chi arriva ultimo. Ai Giardini pubblici, per tutta la giornata, la terza edizione del torneo di petanque e al parco della Fanfara olandese la biciclettata “Hai voluto la bicicletta?” organizzata dal Quartiere 4.

“Domenicambiente” è organizzata in collaborazione con Uisp, Ciclofficina popolare Rimessa in movimento, Comitatissimo della Balorda, Fiab, Città&Scuola, Gruppo Hera, Aci, Fattoria Centofiori Modena Petanque, Bensone e Gelateria Remondini.

PEDALARE INSIEME CON “HAI VOLUTO LA BICI?”

In occasione dell’iniziativa “Domenicambiente” a Modena in programma domenica 27 settembre, alle 10 dal parco della Fanfara Olandese in via D’Avia parte una biciclettata collettiva aperta a tutti che percorrerà la città fino in piazza Roma davanti al Palazzo Ducale sede dell’Accademia militare, dove all’arrivo alle10.45 / 11 è previsto un momento di ristoro per i bambini. Il raduno dei partecipanti è alle 9.30 nei pressi del monumento alle vittime della formazione musicale dei Paesi Bassi che partecipò al Festival modenese delle Bande Militari.

Il titolo dell’iniziativa ammicca a un comunissimo modo di dire “Hai voluto la bicicletta?… dal Quartiere 4 in centro con la bici”. Nel rispetto del Codice della Strada, gli organizzatori – Quartiere 4 del Comune di Modena e Musa (Multicentro Salute e Ambiente) con le associazioni Bocciofila Treolmese, Crc Cittanova, Polisportiva Cognentese, Usd Nuova Marzaglia – invitano i partecipanti ad utilizzare mezzi efficienti e all’uso del casco protettivo, almeno per i bambini, oltre al doveroso rispetto delle misure anti Covid – 19.

Il percorso prevede che uscendo dal parco in direzione Sud, percorrendo via don Zeno Saltini e il nuovo attraversamento ciclabile, e prendendo poi via Nobili attraversando via Emilio Po e viale Autodromo per entrare quindi direttamente nel parco Ferrari all’angolo fra viale Autodromo e via San Faustino. Qui è prevista una breve sosta al chiosco di parco Ferrari con un’animazione gestita da “Orange 182”.

Alle 10.35 si riparte verso il centro uscendo dal parco Ferrari dall’ingresso di via Emilia Ovest angolo viale Italia, si attraversa viale Italia e si percorre la via Emilia fino all’incrocio con via Farini e da lì, infine, si giunge in piazza Roma.

All’arrivo in largo San Giorgio ai soli bambini e bambine sarà offerto un gelato dalla Gelateria Remondini.

Informazioni: Quartiere 4 tel. 059 2034030 – e-mail quartiere4@comune.modena.it