Uomo ustionato in esplosione a Paderno

Alle ore 12:30 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, autoscala e autobotte in via della Torre, nella frazione di Paderno, per un incendio di modeste dimensioni seguito ad uno scoppio in un edificio. Nello scoppio, pare una fuga di gas avvenuta in un locale interrato, è rimasto ferito un uomo, sembra gravemente ustionato, trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Pare escluso il coinvolgimento di altre persone oltre all’uomo soccorso. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente il rogo; in atto la messa in sicurezza dell’area . Presente anche la Polizia di Stato.