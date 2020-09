Vignola, Fava (PD) “Complimenti a Emilia e al Partito democratico”

Il segretario provinciale del Pd Davide Fava commenta con soddisfazione il risultato delle elezioni comunali a Vignola:

“Si chiude a Vignola una campagna elettorale in cui si sono visti toni esacerbati e candidati che tiravano in ballo con false notizie amministratori di altri Comuni, una campagna elettorale inaspettata, provocata dalle dimissioni del sindaco Pelloni che ha lasciato la poltrona di primo cittadino per andare in Regione. Dall’altra parte, quella di Emilia Muratori, un civile e costante tono pacato di chi sa che una comunità la si amministra, non la si comanda, di chi vuole costruire un progetto per i nostri figli e i nostri nipoti. Ora Vignola e tutta la sua comunità può ripartire, tutte quelle energie che sono rimaste sopite in questi anni possono tornare a ridisegnare il futuro della città. Oggi Vignola ha un amministratore serio, competente, generoso che non si preoccuperà di quale è il suo prossimo incarico, ma del futuro dei suoi concittadini. Complimenti a Emilia per il coraggio, la perseveranza e la generosità. Complimenti al Partito democratico che si riafferma a Vignola di gran lunga la prima forza politica. Complimenti a tutta la coalizione che è riuscita a superare le distanze del passato per ricostruire le prospettive della città. Oggi, nonostante la pioggia, è una gran bella giornata!”