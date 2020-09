Oggi intorno alle 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manzoni, proprio all’ingresso del Museo Civico Medievale, per liberare un cane che era rimasto incastrato sotto una passerella per agevolare l’ingresso delle persone diversamente abili. La squadra intervenuta con pazienza è riuscita a liberarlo smontando un pannello metallico della rampa. Il cane è stato restituito al proprietario sano e salvo, presente sul posto.