Graffitaro argentino denunciato a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato un graffitaro argentino di 27 anni. E’ successo questa notte in via Capo di Lucca, quando un cittadino ha telefonato al Numero Unico di Emergenza 112 per segnalare ai Carabinieri che aveva avvistato un giovane con uno zaino blu sulle spalle che stava imbrattando un palazzo.

All’arrivo dei Carabinieri, il graffitaro, studente fuori sede, ha tentato la fuga in direzione di via delle Moline, ma è stato raggiunto dai militari, identificato e sottoposto a una perquisizione personale. Trovato in possesso di una bomboletta spray di vernice nera che aveva utilizzato per imbrattare il palazzo, il 27enne è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.