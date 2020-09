Mussini: Fiorini (Lega), imprenditore ricordato a Montecitorio

“Giuseppe Mussini, amministratore delegato della Ceramica Panaria, ci ha lasciati a soli 57 anni dopo una lunga malattia. Sassuolo, il nostro distretto industriale e la comunità tutta, perdono una figura di riferimento ma sono certa che nei momenti più bui, come quello che viviamo oggi, resta sempre, la luce e la forza dell’esempio che ci offrono persone come lui”. Così la deputata della Lega Benedetta Fiorini, Segretaria della Commissione Attività produttive, ha ricordato in Aula l’imprenditore recentemente scomparso.

“Giuseppe – ha aggiunto – non è stato solo un grande imprenditore ma anche una delle figure più importanti del distretto industriale modenese, l’uomo che grazie alle sue capacità imprenditoriali ha costruito la Panaria Group, contribuendo a diffondere, in Italia e nel mondo, il nome e l’altissima qualità del lavoro del nostro territorio. Partecipo commossa al dolore della moglie, dei suoi figli, della famiglia e di tutti i suoi lavoratori e collaboratori. Ed e’ per questo motivo che ritengo giusto ricordarlo oggi qui in Aula a Montecitorio a nome mio e dei miei colleghi del gruppo Lega”.