3 casi di Sars-CoV-2 in 3 istituti scolastici nel bolognese

Oggi, 25 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna 3 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a studenti, 1 sintomatico e 2 asintomatici, frequentanti istituti scolastici, a Bologna e ad Anzola dell’Emilia.

• Il primo caso,sintomatico, frequenta la Scuola Primaria, “Caduti per la Libertà” ad Anzola dell’Emilia, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 17 settembre.

• Il secondo caso, asintomatico, frequenta la Scuola per l’Infanzia Lanzarini, a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 18 settembre.

• Il terzo caso, asintomatico,frequenta l’Istituto Professionale Aldrovandi Rubbiani, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 18 settembre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei tre Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 64 i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti, (21 alla Scuola Primaria, “Caduti per la Libertà”; 18 alla Scuola per l’Infanzia Lanzarini; 25 all’Istituto Professionale Aldrovandi Rubbiani).