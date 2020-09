Un angolo di “sassolesità” in ferramenta

Se vi capita di passare dalle parti di via Braida buttate l’occhio alla vetrina della Ferramenta Sassolese, anche se in ferramenta non dovete recarvi: noterete con piacere che è dedicata a Sassuolo. Maurizio Bonettini ci ha messo gadgets e oggetti oltre a vecchi giornali, foto (incluse due stampe del giardino ducale originario) e tanto di Roteglia, Caselli e Sassolino Stampa. Un buon modo per ripercorrere ricordi o conoscere cosa ha rappresentato Sassuolo anche nel passato. La vetrina sappiamo sarà ulteriormente arricchita, per cui è una buona occasione per ripassarci.