Aggiornamento situazione COVID nelle scuole reggiane

L’ Azienda USL comunica che si sono registrati nelle scuole della provincia tre nuovi casi di positività COVID.

Si tratta di due fratellini che frequentano la scuola primaria di Luzzara e di un bambino che frequenta la scuola primaria Ada Negri di Reggio Emilia; per tutti e tre i casi è stata individuata la fonte di contagio in ambito famigliare.

Come previsto dalle indicazioni regionali, il Servizio di Igiene Pubblica ha provveduto a contattare le scuole interessate e ad avviare gli accertamenti e le indagini epidemiologiche sui casi. E’ già stata programmata l’ effettuazione dei tamponi a tutti i compagni di classe ed agli insegnanti interessati.

Considerato che si tratta di classi di scuola primaria, si è ritenuto , in via precauzionale, di disporre l’isolamento per tutti i bambini delle classi fino al termine degli accertamenti in corso.

Continuano le attività di sorveglianza attiva e gli accertamenti sulle altre scuole coinvolte nei giorni precedenti.