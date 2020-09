Rubano una bicicletta davanti all’ospedale di Carpi: denunciati due minorenni

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà due minorenni, responsabili del reato di furto in concorso.

Nel primo pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volante ha fermato i due giovani che poco prima avevano rubato una bicicletta davanti all’ingresso dei poliambulatori dell’ospedale di Carpi.

Alcuni passanti, accortisi che i due amici stavano armeggiando attorno alla catena che assicurava il velocipede alla rastrelliera, hanno allertato la Polizia tramite numero di emergenza.

La Volante di turno si è portata immediatamente sul luogo segnalato e, insieme ad un Finanziere libero dal servizio, hanno bloccato i due ladri, che si stavano allontanando con la bici rubata.

I due ragazzini, privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in Commissariato dove sono stati identificati e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.