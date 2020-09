Questo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sasso Marconi, presso il centro di recupero della fauna selvatica “Monte Adone”, in aiutato del personale per spostare un cervo di grandi dimensioni in un ricovero adatto a ricevere le necessarie cure. L’animale era stato salvato qualche giorno fa proprio dai vigili del fuoco, che lo avevano trovato in una scarpata nei pressi di Monzuno. Recuperato, era stato affidato al centro faunistico.