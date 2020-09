77enne muore investita da un’auto a Scandiano

Un grave incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato poco dopo le 20.30 di oggi a Scandiano. Una 77enne scandianese è deceduta a seguito della gravi lesioni riportate dopo essere stata investita da un auto lungo via De Gasperi. Secondo una prima ricostruzione operata dai Carabinieri della stazione di Albinea, intervenuti per i rilievi dell’incidente, la 77enne unitamente al suo cane si trovava a piedi in via De Gasperi quando, per cause ancora all’esatto vaglio dei carabinieri, è stata investita da una Nissan Qashqai condotta da un 48enne scandianese. In conseguenza dell’impatto la 77enne è rovinata a terra, e sebbene soccorsa dal personale sanitario inviato dal 118 , è deceduta sul posto per le gravi lesioni riportate. I rilievi del sinistro sono a cura dei carabinieri della Stazione di Albinea.