Articolo del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS di Reggio pubblicato su una rivista prestigiosa

E’ stato pubblicato un articolo scientifico del gruppo del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia su “Trends in Biochemical Sciences”, rivista internazionale di riferimento nell’ambito della biochimica.

L’articolo espone una revisione della letteratura scientifica sul ruolo di YAP e TAZ, due proteine coinvolte nella progressione di alcuni tipi di tumore.

Le due protein YAP e TAZ intervengono nel processo di trascrizione del DNA, amplificando o riducendo l’espressione di alcuni geni. Ricerche precedenti hanno dimostrato come una loro iper-attivazione possa influenzare la crescita e il differenziamento cellulare durante lo sviluppo e la progressione della neoplasia.

YAP e TAZ sono molto simili tra loro, hanno caratteristiche strutturali comuni, tanto che la maggior parte della letteratura scientifica li considera sovrapponibili. In realtà essi hanno ruoli differenti o addirittura contrastanti in contesti diversi. E’ quanto emerge dall’articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista a firma di quattro ricercatrici del laboratorio reggiano: Valentina Sancisi, Francesca Reggiani, Giulia Gobbi, e Alessia Ciarrocchi.

Sebbene dunque queste differenze tra le proteine prese in considerazione possano avere implicazioni fondamentali nella conduzione degli studi traslazionali oncologici, esse fino a oggi non sono ancora state esplorate diffusamente.

“L’idea di questo articolo – spiega Valentina Sancisi, biologa e ricercatrice sanitaria del Laboratorio di Ricerca Traslazionale – è nata da alcune osservazioni sperimentali realizzate in laboratorio che indicavano quanto le funzioni di YAP e TAZ non fossero così sovrapponibili. Durante il lockdown abbiamo dovuto sospendere momentaneamente l’attività sperimentale e abbiamo allora colto l’occasione per dedicarci allo studio approfondito della letteratura, arrivando a mettere insieme un articolo che evidenzia come YAP e TAZ svolgano ruoli distinti sia in condizioni fisiologiche, sia qualora si sviluppi un tumore”.

“Abbiamo affrontato l’argomento in maniera originale – conclude Sancisi – e crediamo che questo possa aiutare il nostro gruppo e la comunità scientifica a sviluppare progetti di ricerca più accurati nell’affrontare il ruolo di YAP e TAZ nella progressione tumorale”.

(Foto in alto: da sinistra Valentina Sancisi, Giulia Gobbi e Francesca Reggiani; foto in basso: Alessia Ciarrocchi)